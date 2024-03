Salernitana, Colantuono per un finale decoroso, poi rivoluzione

Salernitana, la scelta di Colantuono per un finale di stagione dignitoso, ma in estate sarà rivoluzione: chi entra e chi esce

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la decisione di affidarsi a Colantuono da parte della Salernitana è per una ricerca di stabilità: al tecnico la società chiede due cose: ridare serenità e confidenza al gruppo ed evitare ulteriori brutte figure in campo. La dirigenza vuole un finale decoroso di stagione, per preparare la rivoluzione estiva.

Da giugno in poi infatti la squadra cambierà: si partirà dalle cessioni di Coulibaly, Dia e Pirola, ritenute inevitabili per mettere a disposizione di Iervolino un tesoretto da reinvestire sul mercato. In campo poi la priorità sarà per calciatori di proprietà dei campani e che sono già confermati per la prossima stagione, come Charles Ikwuemesi e Loum Tchaouna. Chi dovrebbe trovare più spazio sono anche: Triantafyllos Pasalidis in difesa, Mateusz Legowski, Andres Sfait e Grigoris Kastanos a centrocampo, ma anche Emanuel Vignato, pochi minuti giocati fin qui, che è in prestito dal Pisa ma potrebbe anche restare in Campania.

Per la panchina invece rimane calda la candidatura di Filippo Inzaghi. Il tecnico è rimasto in città con la famiglia e aspetta che la società decida il prossimo ds. Tra gli addii ci sarà anche quello di Frank Ribery: il francese tornerà in Germania per iniziare il suo percorso da allenatore, partendo dalle giovanili del Bayern Monaco.