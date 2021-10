Salernitana, Djuric: «Emozione incredibile vincere qui. Castori? Siamo con lui»

Milan Djuric, match winner della Salernitana contro il Genoa, ha analizzato il successo dei granata nel post partita

Ai microfoni di DAZN, Milan Djuric ha analizzato il successo della Salernitana sul Genoa:

VITTORIA – «E’ un’emozione incredibile. Tenevamo molto a questa gara. Meritavamo qualche punto in più nelle scorse giornate, oggi abbiamo vinto e farlo davanti al tuo pubblico è sempre bello».

GOL – «Indifferente, è un anno storico per questa società, per i nostri tifosi. Abbiamo fatto il primo passo oggi e ora ci rimetteremo in carreggiata, sfruttando al meglio la sosta per rimetterci in carreggiata».

CASTORI – «Noi siamo dalal sua parte, le voci non ci toccano e lo abbiamo dimostrato già nelle scorse partite».

RIBERY – «Ha giocato un’ottima gara, nel finale era stanco e gli ho dato una mano».

DEDICA – «Dedico il gol a mia figlia che tra due giorni compie otto anni».