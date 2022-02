Salernitana choc, due giocatori della Primavera fermati per scippo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salernitana, due giocatori della Primavera fermati per scippo. Iervolino si dice attonito per l’accaduto

Due minorenni fermati per scippo a Salerno: secondo quanto appreso dal Corriere della Sera si tratterebbe di due calciatori minorenni della Primavera della Salernitana. Avevano appena scippato la borsa ad un’anziana, nel popoloso rione Carmine di Salerno, ma la loro fuga è durata davvero poco. Sono stati infatti bloccati – i due erano in motorino – immediatamente dai falchi in moto della squadra mobile

IL COMMENTO DI IERVOLINO – «L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti . Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni».