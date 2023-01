Salernitana, Iervolino: «Non siamo attrattivi come il Real Madrid, ma siamo l’unico club che sta facendo mercato»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato del momento della squadra di Nicola e della salvezza della scorsa stagione

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Bussola 24.

PAROLE – «Nessun ripensamento sulla Salernitana, ma dopo un anno mi sarei aspettato un attestato di stima. Abbiamo sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, sulla carta siamo tra le prime 12-14 squadre e abbiamo calciatori incredibili. Non siamo attrattivi come il Real Madrid, ma siamo l’unico club che sta facendo mercato. Noi facciamo fatti e non parole. Sono amareggiato per queste critiche. Mi sarei aspettato anche una rassegna stampa diversa da gennaio ad oggi. A me interessa respirare di nuovo il clima del Macte Animo che si respira solo a Salerno, uniti vogliamo vivere una seconda parte di campionato positiva».