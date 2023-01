Salernitana, Nicola: «Siamo la quindicesima difesa del campionato, vorrei essere tra le prime dieci»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Atalanta

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa.

ATALANTA – «Siamo la quindicesima difesa del campionato, vorrei essere tra le prime dieci. E parlo di fase difensiva, non di interpreti nel singolo reparto. Abbiamo fatto gli stessi gol della Roma, ma se non trovi l’equilibrio giusto cerchi di vanificare quanto hai fatto. Chiedo ai miei ragazzi di lavorare con serenità, altrimenti interiorizzi negatività e non aiuta. Faccio vedere video, creiamo situazionali, rivediamo situazioni di campo e le analizziamo sapendo che è il tempo che migliora i meccanismi».

MERCATO – «Sotto questo aspetto parlo tutti i giorni col direttore sportivo. Nicolussi sta dimostrando fame e voglia di misurarsi in questo campionato. Vilhena sta attraversando un ottimo momento di forma. Dia e Bonazzoli stanno bene, ma devo tener presente che il nostro attaccante ha fatto un mercato impegnativo. A ,me sta trasmettere idee di gioco e identità, senza perderci in situazioni che ultimamente ci hanno penalizzato. Quando non è possibile uscire col fraseggio non dobbiamo farlo, la lettura delle gare e dei momenti è fondamentale. Per il resto sappiamo cosa dobbiamo fare, io faccio l’allenatore e voglio tirare fuori il massimo da chi ho a disposizione».