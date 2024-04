Salernitana Sassuolo, Henrique: «Contento per le parole di Ballardini»

Matheus Henrique, centrocampista del Sassuolo, ha parlato della partita contro la Salernitana valida per la 31esima giornata di Serie A

Matheus Henrique è intervenuto nel pre partita contro la Salernitana ai microfoni di DAZN. Ecco le parole del centrocampista del Sassuolo di Ballardini.

BALLARDINI – «Non sapevo avesse usato certe parole per me. Sono contento, cerco di fare il massimo per la squadra, mi inorgogliscono le parole del mister»