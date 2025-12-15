Samardzic Atalanta, possibile addio già a gennaio: un club di Serie A lo ha messo nel mirino su richiesta dell’allenatore. Ecco i dettagli

Samardzic Atalanta, possibile un addio nel mercato di gennaio con la Lazio che continua a spingere per averlo a disposizione. Le ultime

Maurizio Sarri ha restituito compattezza e solidità alla Lazio, ma il limite tecnico della rosa resta evidente. La squadra biancoceleste è tornata equilibrata, ordinata e difficile da affrontare, ma continua a mancare quella qualità offensiva in grado di fare la differenza negli ultimi trenta metri. Servono gol, assist e soprattutto un centrocampista capace di incidere con continuità. In questo contesto prende forza una suggestione che sta facendo discutere l’ambiente laziale: Samardzic.

Il ritorno di Toma Basic ha dato nuova linfa al centrocampo, soprattutto in termini di inserimenti e conclusioni dalla distanza. Tuttavia, per Sarri non è sufficiente. Il tecnico toscano ha indicato con chiarezza la necessità di rinforzare il reparto mediano con profili di maggiore qualità tecnica e capacità di finalizzazione. Il mercato di gennaio, in tal senso, rappresenterà un passaggio cruciale per il futuro della Lazio.

I nomi sul tavolo sono diversi, alcuni legati direttamente al passato del Comandante. Loftus-Cheek resta un vecchio pallino di Sarri, un giocatore che il tecnico conosce bene e che apprezza per fisicità e qualità. Tuttavia, i costi dell’operazione rendono la pista complicata. Più interessante, invece, è la candidatura che porta a Samardzic, un’opzione che potrebbe diventare concreta nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri accoglierebbe con grande favore l’arrivo di Lazar Samardzic, attualmente in forza all’Atalanta. Il centrocampista serbo non sta trovando molto spazio sotto la gestione di Palladino e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. Tecnica, visione di gioco e capacità di calciare dalla distanza fanno di Samardzic il profilo ideale per alzare il tasso qualitativo della Lazio. Curiosamente, durante il suo primo ciclo in biancoceleste, Sarri aveva bocciato l’ipotesi del suo acquisto. Oggi, però, il contesto è cambiato e il tecnico lo abbraccerebbe senza esitazioni.

Oltre alla pista Samardzic, restano in piedi altre opzioni, seppur più fredde. Il Bologna valuta Fabbian a cifre molto elevate, rendendo l’operazione poco accessibile. Più fattibile appare Ilic del Torino, che Sarri vede però più come un vertice basso che come un interno offensivo. Nei giorni scorsi, dall’estero, è emersa anche la candidatura di Alessandro Puzzo, trequartista italo-tedesco classe 2007 del Colonia. Un profilo interessante, ma ancora troppo acerbo per le esigenze immediate.

Sarri è stato chiaro: la Lazio ha bisogno di giocatori pronti, in grado di incidere subito. Ecco perché la pista Samardzic resta una delle più calde per il prossimo mercato.