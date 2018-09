Le parole di Stefano Pioli dopo il pareggio ottenuto dalla Fiorentina sul campo della Sampdoria

La Fiorentina esce da Marassi con un pareggio sul campo della Sampdoria per il recupero della prima giornata di Serie A. Una buona prestazione dei viola, commentata così dall’allenatore Stefano Pioli: «E’ stata una bellissima partita tra due squadre che hanno giocato a pallone. Il nostro rammarico è aver chiuso il primo tempo solo sull’1-0 e aver sofferto un pò troppo nel secondo. Il gol subito è arrivato su un nostro errore, ma stasera la squadra mi è piaciuta molto» le parole del tecnico in conferenza stampa.

Pioli ha poi proseguito sui singoli e sui reparti: «Pjaca? E’ presto per dare giudizi. Oggi è stata una gara completamente diversa da quella di Napoli. Siamo tra i migliori attacchi del campionato e sono contento della squadra. Stasera abbiamo cercato di vincere fino alla fine, alla squadra ho fatto i complimenti. Centrocampo? I nostri giocatori stanno facendo bene deentro il campo. Gerson? Ha fatto discretamente bene oggi, ma può fare molto di più, come tutti. Ho sostituito Chiesa con Sottil perchè aveva dato tutto. Mirallas? Poteva dare di più». Poi, infine: «Cercheremo di recuperare le energie per la gara di sabato contro la Spal (ore 18), anche se non mi piace l’orario. Ponte Morandi? Era doverose andare lì, è stato molto toccante».