Sampdoria, a Bogliasco ripresi gli allenamenti: testa alla sfida contro la Carrarese. Le ultimissime sugli uomini di Gregucci

Sampdoria, i doriani sono tornati in campo per preparare la delicata sfida casalinga contro la Carrarese. I blucerchiati non possono sbagliare

La Sampdoria di mister Angelo Gregucci è tornata ad allenarsi al centro sportivo di Bogliasco, struttura intitolata a Gloriano Mugnaini, per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato. L’obiettivo della settimana è chiaro: arrivare alla sfida casalinga contro la Carrarese nelle migliori condizioni fisiche e mentali, proseguendo il percorso di crescita che la Sampdoria sta portando avanti in questa fase della stagione.

Domenica sera, alle 19:30, lo stadio Luigi Ferraris farà da cornice a un match molto atteso dai tifosi blucerchiati. La sessione odierna ha aperto ufficialmente la settimana dedicata alla preparazione tattica, fondamentale per mettere a punto i dettagli del piano gara.

La giornata è iniziata con una approfondita sessione di video-analisi, durante la quale lo staff tecnico doriano ha mostrato alla squadra sia le caratteristiche della Carrarese sia le situazioni da migliorare dopo le ultime uscite della Sampdoria. Successivamente il gruppo ha svolto un lavoro specifico in palestra, concentrato sulla forza, per poi passare a esercizi di attivazione sul terreno di gioco.

La parte centrale dell’allenamento ha visto protagonista il pallone: dai classici torelli alle esercitazioni in spazi ridotti, con un’intensità elevata volta a stimolare rapidità decisionale e precisione nel fraseggio. Non sono mancate le prove tattiche, indispensabili per affinare i movimenti di reparto che Gregucci vuole dalla sua Sampdoria.

Buone notizie per il centrocampo blucerchiato: è tornato ad allenarsi con i compagni Oliver Abildgaard, al rientro dopo circa un mese. Il danese, elemento fondamentale per equilibrio e fisicità, si era fermato a causa di un infortunio rimediato nella gara contro l’Empoli. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per una Sampdoria che ha bisogno di profondità in una zona nevralgica del campo.

Ha lavorato a parte invece l’attaccante Estanislau Pedrola, impegnato in un programma individuale mirato al potenziamento muscolare. Continuano anche i percorsi di recupero degli altri infortunati: Giorgio Altare prosegue le terapie all’Isokinetic di Bologna, Marvin Çuni ha svolto lavoro sul campo, mentre per Alessandro Bellemo e Lorenzo Malagrida sono state previste specifiche sedute di terapie.

La Sampdoria tornerà in campo domani pomeriggio per una nuova sessione di allenamento. Il percorso verso la sfida contro la Carrarese proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di presentarsi al Ferraris con la migliore condizione possibile e ottenere un risultato importante nella corsa alle ambizioni stagionali.