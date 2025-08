Sampdoria, primo allenamento a Bogliasco: le ultimissime su Cuni e Pedrola e il report

Sampdoria, oggi il primo allenamento a Bogliasco: ecco le ultimissime su Cuni e Pedrola e il report odierno del club

La Sampdoria è tornata a lavorare sul campo. Dopo due giorni di riposo concessi da Massimo Donati, nuovo allenatore blucerchiato con un passato da centrocampista in Serie A e una carriera da tecnico in crescita, la squadra si è ritrovata nel tardo pomeriggio al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. La seduta segna il ritorno ufficiale dopo il ritiro estivo a Ponte di Legno, con l’obiettivo di preparare al meglio la stagione 2025-2026 di Serie B.

Allenamento intenso e prime novità: Marvin Çuni in gruppo

La sessione ha preso il via con esercizi di attivazione muscolare, seguiti da possessi palla, partitelle tematiche su campo ridotto e allunghi finali. La notizia più rilevante è l’inserimento nel gruppo di Marvin Çuni, attaccante classe 2001 di origini albanesi, arrivato in estate per rinforzare il reparto offensivo. Per la prima volta, Çuni ha svolto l’intero allenamento con i nuovi compagni, mostrando buona intesa e segnali incoraggianti per il suo processo di integrazione nel sistema di gioco di Donati.

Pedrola ancora a parte: recupero in corso

Estanislau Pedrola, giovane esterno offensivo spagnolo noto per la sua velocità e tecnica, ha invece proseguito con un programma personalizzato. Il classe 2003 è reduce da un intervento di appendicectomia che lo ha costretto a saltare il ritiro in altura. Lo staff medico e tecnico sta monitorando attentamente il suo recupero, con l’obiettivo di riportarlo gradualmente in condizione ottimale.

Programma settimanale: doppia seduta al via

La settimana si apre con un ritmo serrato: lunedì è previsto un doppio allenamento, segnale della volontà di intensificare la preparazione in vista dell’esordio in campionato. La Sampdoria punta a farsi trovare pronta per affrontare la Serie B con ambizione e determinazione, sotto la guida di Donati e con un gruppo in fase di consolidamento.