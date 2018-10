Alla prima stagione in Serie A, Audero sta sorprendendo tutti: il giovane portiere infatti è il migliore nei maggiori 5 campionati europei per percentuale di parate

Né Szczesny né Donnarumma e nemmeno Handanovic: il portiere con la più alta percentuale di parate in Italia è Emil Audero, alle prese con la prima stagione da titolare in Serie A. Non solo, secondo i dati Opta, il giovane della Juventus, attualmente in prestito alla Sampdoria, è il migliore dei 5 maggiori campionati europei con una percentuale di parate pari all’87,5 % in 8 partite giocate. Al secondo posto c’è, invece, il francese Lloris del Tottenham, mentre il podio lo completa Alisson del Liverpool. Le ottime prestazioni di Audero stanno permettendo alla Samp di avere la miglior difesa del campionato con sole 4 reti subite: la Juventus, capolista, infatti ne ha concesse 5 agli avversari e Szczesny ha fin qui una percentuale pari al 73,68 %. I bianconeri, interessati al difensore dei blucerchiati, Andersen, stavano considerando la possibilità di inserire Audero nell’operazione, ma chissà che questi dati non facciano cambiare piani agli uomini mercato della Continassa.