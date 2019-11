Sampdoria, Audero: «Non siamo diventati brocchi» – VIDEO

Il portiere blucerchiato Audero fa il punto della situazione in casa Sampdoria: «Vittoria dà boccata d’ossigeno» – VIDEO

A margine della serata dedicata alla solidarietà verso l’ospedale Giannina Gaslini, Emil Audero ha detto la sua sulla situazione della Sampdoria: «La vittoria contro la Spal non cambia la classifica. Ha dato una boccata d’ossigeno. Vincere aiuta a vincere e a stare meglio e ad allenarsi con uno spirito diverso».

«Problema di testa? Quando non fai risultato per diverse partite ti demoralizzi un po’. Quando arriva il giorno della partita uno dovrebbe mettere in mostra il lavoro fatto in settimana. Paura? Ad essere sincero no. Non siamo diventati brocchi da un momento all’altro».