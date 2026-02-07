Sampdoria, quel blucerchiato verso il cambio di ruolo? Ecco cosa filtra dalle ultime prove, le ultimissime

Sampdoria, novità per la sfida col Modena: Barak provato in un ruolo inedito. Le ultimissime indiscrezioni

Il calcio vive di parabole improvvise, e quella di Antonin Barak ne è l’ennesima conferma. Nel giro di poche ore il centrocampista ceco è passato dall’essere ai margini del progetto Sampdoria — complice l’infortunio alla caviglia nel pre‑Entella e le voci su una possibile risoluzione anticipata del prestito — a ritrovarsi improvvisamente sotto i riflettori. Secondo Il Secolo XIX, il destino ha rimescolato le carte: oggi, al “Braglia”, Barak è addirittura in corsa per una maglia da titolare in un ruolo completamente nuovo.

Barak reinventato: il nuovo esperimento tattico della Sampdoria

Nelle ultime sedute a Bogliasco, lo staff tecnico di Gregucci e Foti ha provato una soluzione sorprendente. Nel 3‑4‑2‑1 disegnato per la sfida odierna, Barak è stato testato con continuità nel cuore del centrocampo, accanto a Ricci. Non più trequartista, dunque, ma mediano puro: compiti di filtro, protezione della difesa e avvio dell’azione. Una posizione che il ceco ha ricoperto raramente in carriera — bisogna tornare all’Udinese di Oddo nel 2018 o al Verona di Juric nel 2020 — ma che oggi potrebbe diventare una necessità.

La sfida fisica contro il “marziano” del Modena

La scelta nasce anche da una valutazione sugli avversari. Il Modena schiera Massolin, mezzala di quasi due metri definita dal presidente Rivetti un vero “marziano”, già promesso all’Inter per giugno. Per contrastarlo servono centimetri e presenza fisica: da qui il ballottaggio con Conti, che paga una struttura meno imponente. Barak, pur non essendo un interditore naturale, garantisce muscoli e corporatura utili per reggere l’urto contro un avversario così dominante.

Un’occasione di rilancio in un momento delicato

Per Barak, quella di oggi è molto più di una semplice partita: è un’occasione di riscatto. Dopo giorni di tensioni, malumori e indiscrezioni di mercato, il ceco può rimettersi al centro del progetto blucerchiato mostrando disponibilità e spirito di sacrificio in un ruolo inedito. Una prestazione convincente potrebbe cambiare la sua stagione e, forse, anche il suo futuro alla Sampdoria.