Sampdoria, Candreva: «Era importante vincere. Testa a mercoledì»

Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia ai microfoni di Sky Sport.

SITUAZIONE – «Noi più vecchi del gruppo dobbiamo dare l’esempio. Veniamo da risultati non bellissimi. Penso che abbiamo fatto un inizio di stagione positivo. Loro stavano bene ma ci tenevamo a vincere e lo abbiamo fatto. C’è qualcosa di nuovo, voglia di migliorarsi. Il lavoro quotidiano è importante. C’è entusiasmo ma contano i risultati. Già da mercoledì partita importante» .

RUOLO – «Sulla destra vai più sul fundo e in profondità mentre a sinistra ai piede forte invertito. Mi trovo bene in tutte le maniere ma per la maggior parte della carriera ho giocato a destra. Ci sono tante componenti. L’anno scorso con il Covid non ho fatto il ritiro, sono arrivato tardi. Sono componenti che possono essere importante. Quest’anno si è partiti in estate, conoscendo la squadra. Non ci dobbiamo porre limiti. Ci saranno delle difficoltà e questi deve essere un punto di partenza per tutti» .

GABBIADINI – «Manolo é importante, ha tecnica, ci è mancato in questo inizio di stagione, é stato bravo a vedermi, ho calciato di prima ed è andato in porta» .

D’AVERSA – «Certo nel calcio italiano si è impazienti perché il primo che paga è l’allenatore. Dispiace perché venivamo da un pareggio in casa e poi la partita di Cagliari in cui siamo stati puniti dagli episodi. C’era un po’ di malumore per i risultati ma abbiamo lavorato tanto con entusiasmo e oggi abbiamo fatto il risultato».