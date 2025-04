Sampdoria Cittadella, sarà presente in tribuna Roberto Mancini? L’indiscrezione sull’ex ct della Nazionale: le ultimissime

Oggi al Ferraris si disputerà il match Sampdoria-Cittadella, valido per la 33a giornata di Serie B. L’entusiasmo tra i tifosi blucerchiati è palpabile, grazie alla rivoluzione avviata dal presidente Matteo Manfredi, che ha riportato in squadra figure storiche come Evani, Lombardo e altri ex giocatori. L’impianto genovese si prepara ad accogliere oltre 27mila spettatori, un segnale di grande partecipazione.

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, anche Roberto Mancini, storico attaccante della Sampdoria e recentemente nominato consulente esterno del presidente Manfredi, sarà presente sugli spalti per assistere alla partita. Un evento che promette emozioni sia dentro che fuori dal campo.