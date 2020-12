Sampdoria, Colley stringe i denti: vuole esserci contro il Milan

Colley vuole scendere in campo contro il Milan: il difensore della Sampdoria ha smaltito la gastrite ma non è al top della condizione

Omar Colley ha smaltito il problema di gastrite che lo ha escluso dalla lista dei convocati per il match tra Torino e Sampdoria, ma non ha ancora raggiunto la migliore condizione fisica.

Il dubbio del tecnico Claudio Ranieri, alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, riguarda l’impiego in campo del centrale gambiano, che sta comunque forzando il recupero. Possibile la sua presenza in panchina per essere poi utilizzato a partita in corso.