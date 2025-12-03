Sampdoria News
Sampdoria, obiettivo De Luca: cresce la concorrenza per l’attaccante della Cremonese in vista del mercato invernale
Calciomercato, la Sampdoria punta De Luca ma la concorrenza aumenta: l’attaccante della Cremonese nel mirino di più club
La Sampdoria si prepara alla sfida di Serie B contro la Carrarese, in programma domenica 7 dicembre al Ferraris per la 15ª giornata. Mentre la squadra è concentrata sul campo, la dirigenza lavora già al futuro: il mercato invernale sarà cruciale per rinforzare l’attacco e dare slancio alla seconda parte di stagione.
Obiettivo De Luca
Il nome più caldo è quello di Manuel De Luca, centravanti della Cremonese attualmente fuori lista. Il giocatore, desideroso di rilanciarsi, conosce bene l’ambiente genovese e per caratteristiche fisiche rappresenta un profilo ideale per i blucerchiati.
Concorrenza agguerrita
Secondo Il Resto del Carlino, non solo la Sampdoria ma anche Spezia e Modena hanno messo gli occhi su De Luca. La corsa al bomber potrebbe trasformarsi in una vera e propria asta, spingendo la società doriana ad agire con rapidità e determinazione per assicurarsi l’attaccante.
LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica
Sampdoria, a Bogliasco ripresi gli allenamenti: testa alla sfida contro la Carrarese. Le ultimissime sugli uomini di Gregucci
Infortunati Sampdoria, si ferma Bellemo: il centrocampista ko dopo gli esami! I dettagli