Sampdoria, i convocati del nuovo tecnico blucerchiato Gregucci in vista della sfida contro Frosinone: la lista
Sampdoria, Gregucci annuncia i convocati per la sfida di Serie B casalinga contro il Frosinone. Ecco tutti i nomi
L’allenatore blucerchiato Angelo Gregucci ha ufficializzato l’elenco dei giocatori a disposizione per la prossima sfida di campionato. Domani, alle ore 15:00, la Sampdoria affronterà il Frosinone allo stadio Luigi Ferraris di Genova, in occasione della 9ª giornata di Serie B.
Di seguito la lista completa dei convocati:
