Sampdoria, D’Aversa incontra la dirigenza: si pianifica il calciomercato

L’allenatore della Sampdoria D’Aversa ha incontrato i dirigenti blucerchiati per pianificare il calciomercato di gennaio

Dopo il breve incontro a Bogliasco tra Marco Lanna, Antonio Romei, Roberto D’Aversa e la squadra, il presidente e il dirigente della Sampdoria si sono recati a Corte Lambruschini per la riunione del CdA della Sampdoria.

Al termine della distribuzione delle deleghe, in serata, i due hanno avuto un ulteriore incontro con il tecnico blucerchiato e Daniele Faggiano, direttore sportivo, presso l’AC Hotel, per parlare di mercato. Il primo obiettivo è Rincon e, sebbene non ci sia completa condivisione da parte di tutti, sembra che si procederà lo stesso, come riporta Il Secolo XIX.

