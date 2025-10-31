Sampdoria, quel calciatore blucerchiato torna leader della difesa: il tecnico Gregucci punta su di lui, i dettagli

Il ritorno di Ferrari: la Sampdoria ritrova solidità e Gregucci il suo capitano in difesa. Tutti gli aggiornamenti e le ultime

La Sampdoria sta ritrovando equilibrio e compattezza grazie al pieno recupero di Alex Ferrari, difensore centrale classe 1994. L’ex Cremonese e Verona, dopo i problemi muscolari che ne avevano frenato l’avvio di stagione, è tornato a essere un punto fermo della retroguardia blucerchiata.

Nelle ultime gare di campionato il numero 25 si è distinto per affidabilità e carisma, qualità che hanno convinto Angelo Gregucci ad affidargli la fascia di capitano nelle due uscite più recenti. Un segnale forte, che certifica il ruolo centrale di Ferrari all’interno dello spogliatoio.

Pur non potendo ancora parlare di una difesa completamente blindata, la sua presenza ha innalzato il livello di attenzione e organizzazione della squadra. La capacità di leggere le situazioni e guidare i compagni si è rivelata determinante, restituendo ordine nelle fasi di non possesso.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, Ferrari sta offrendo anche un apporto prezioso sul piano mentale: la sua esperienza e il suo carisma rappresentano un punto di riferimento per i più giovani, che trovano in lui una guida nei momenti di difficoltà.

Obiettivo continuità

Con la condizione fisica ritrovata e la piena fiducia del tecnico, Ferrari punta ora a garantire continuità di rendimento. L’obiettivo è contribuire alla risalita della Sampdoria in classifica e consolidare un reparto arretrato che, nelle ultime settimane, ha mostrato segnali incoraggianti.

Determinato ad assumersi tutte le responsabilità, il difensore è consapevole di essere uno degli uomini chiave nello scacchiere di Gregucci. La Sampdoria, dal canto suo, si affida alla sua leadership per affrontare con solidità le prossime sfide della stagione.

LEGGI ANCHE – Serie B, la decisione sulle designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato cadetto: le scelte ufficiali