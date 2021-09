Sampdoria, Dragusin: «Idoli? Sogno di giocare con Van Dijk»

Radu Dragusin si racconta: ecco le parole del difensore della Sampdoria arrivato dalla Juventus nell’ultimo giorno di mercato

Arrivato in prestito dalla Juventus, Radu Dragusin deve ancora entrare in contatto con il mondo Sampdoria. Il difensore è, infatti, impegnato con la Romania Under 21 e ha parlato dal ritiro della sua Nazionale. Le sue dichiarazioni a Fanatik.ro.

INIZI – «Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 7 anni, grazie a mio cugino. Stava giocando a Stunning Sports e allora sono andato lì con lui. Alla prima convocazione ero felice, orgoglioso e onorato, soprattutto perché poco dopo è arrivato il mio esordio in U21, nella partita con la Finlandia».

JUVENTUS – «L’esordio alla Juventus è arrivato dopo l’inaspettato cambio di Demiral. Ricordo che ero in panchina, Pirlo si voltò verso di me e disse: “Mettiti gli scarpini ed entra in campo”. È stato del tutto inaspettato».

IDOLI – «Mi piacerebbe giocare con Virgil van Dijk. Mi piace molto il suo stile. In una difesa ideale a quattro, sceglierei Sergio Ramos, van Dijk e Marcelo per giocare con me».