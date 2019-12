Sampdoria, Ferrero vuole Cassano: proposto un ruolo nell’area tecnica

Antonio Cassano, fresco di diploma da direttore sportivo, potrebbe aver già trovato un incarico: lo vuole Ferrero alla Samp

Cassano torna alla Sampdoria? Forse sì, ma come dirigiente. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, Massimo Ferrero è in pressing per riportare El Pibe de Bari in blucerchiato.

Il numero uno del club, infatti, starebbe corteggiando Cassano, con la proposta di entrare nell’area tecnica della Samp. L’incontro tra le parti si è avuto qualche sera fa a cena e Fantantonio starebbe tenendo in considerazione la proposta.