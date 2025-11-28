Sampdoria, buone notizie per Gregucci: questo giocatore è rientrato a disposizione. Le ultime in vista dello Spezia

Sampdoria: lavoro intenso a Bogliasco verso la sfida con lo Spezia. Il ritorno di Riccio a disposizione è sicuramente una buona notizia

A due giorni dalla sfida contro lo Spezia, in programma domenica al “Picco” per la 14ª giornata di Serie B, la Sampdoria di Angelo Gregucci ha svolto una seduta mattutina focalizzata su ritmo, organizzazione e attenzione ai dettagli. L’appuntamento è uno dei più sentiti della stagione, un derby ligure che promette equilibrio e grande intensità, e i blucerchiati vogliono arrivarci al massimo della condizione.

La giornata di Bogliasco si è sviluppata tra palestra e campo, seguendo una metodologia ormai consolidata per la Sampdoria. Dopo la consueta attivazione neuromuscolare, il gruppo ha lavorato su torelli ad alta intensità, utili a migliorare la rapidità tecnica, la gestione del primo pressing e la velocità nelle scelte di gioco. Gregucci ha poi diretto una lunga fase tattica dedicata alle uscite dal basso, alla costruzione laterale e alle transizioni, aspetti che dovranno funzionare alla perfezione per provare a mettere in difficoltà lo Spezia.

Una buona notizia per la Sampdoria arriva dal recupero completo di Alessandro Riccio. Il difensore è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e rappresenta una soluzione preziosa per il reparto arretrato, soprattutto in un periodo in cui la condizione fisica della rosa è sotto costante monitoraggio. Riccio potrebbe rivelarsi un’alternativa importante già nelle prossime settimane.

Situazione più delicata invece per altri elementi della squadra. Prosegue il lavoro differenziato di Oliver Abildgaard, Giorgio Altare, Alex Ferrari e Matteo Ricci: tutti e quattro seguono un programma personalizzato di recupero, con lo staff medico della Sampdoria che valuta giorno per giorno i loro progressi. Terapie invece per Marvin Çuni, alle prese con un problema fisico che lo condiziona ormai da alcune settimane.

Domani, sabato, il gruppo sosterrà nel pomeriggio la rifinitura decisiva, preceduta dalla conferenza stampa di Gregucci. Sarà l’ultimo vero banco di prova prima della partenza verso La Spezia, dove la Sampdoria cercherà conferme dopo l’ultima vittoria e proverà a dare continuità alla propria crescita. Il tecnico punta molto sulla compattezza mentale della squadra, consapevole che il derby ligure richiede concentrazione massima dal primo all’ultimo minuto.

La Sampdoria, dunque, si avvicina al match con fiducia, tanta voglia di riscatto in classifica e la consapevolezza che un risultato positivo potrebbe rappresentare una spinta fondamentale per il resto della stagione.