Sampdoria, Gunter: «Terremoto? Personalmente sto male, mi dispiace per il mio paese»

Koray Gunter, difensore della Sampdoria, ha parlato prima dell’inizio del match contro il Monza del terremoto in Turchia

Koray Gunter, difensore della Sampdoria, ha parlato a DAZN.

DICHIARAZIONI – «Personalmente sto male, mi dispiace per il mio paese e i miei compaesani. Tutto quello che è successo lo abbiamo visto. Ma è peggio di quello che si vede nelle immagini. Una situazione terribile, mai stato un terremoto così in 50 anni. Le condizioni sono critiche e ci serve aiuto. Ringrazio per le preghiere verso il mio paese, ma spero che gli aiuti arrivino il prima possibile e mando tutte le mie preghiere a tutti loro. Grazie a tutti quelli che aiuteranno la mia gente. La situazione non è risolta e spero solo che ci arriverà aiuto».