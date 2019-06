Sampdoria, il presidente Ferrero a rischio processo

Il presidente della Sampdoria Ferrero rischia un processo per una serie di transazioni finanziarie anomale. La richiesta della Procura

Guai in arrivo per Ferrero: il presidente della Sampdoria rischia un processo per appropriazione indebita, autoriciclaggio e utilizzo di fatture false. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, come riporta l’Ansa.

L’udienza è fissata al prossimo 20 settembre. Le indagini hanno già portato a sequestri per 2,6 milioni di euro. Nel mirino anche la figlia: le accuse sono di appropriazione indebita di denaro dopo la cessione di Obiang.