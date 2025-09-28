Sampdoria, Donati alle prese con gli infortunati: le ultime verso la 6ª giornata di Serie B

Sampdoria, emergenza infortuni: gli aggiornamenti sui giocatori in vista della 6ª giornata. Le ultimissime

La Sampdoria torna subito in campo dopo il pareggio contro il Bari e prepara la delicata sfida contro il Catanzaro, valida per la 6ª giornata di Serie B. I blucerchiati, guidati da Massimo Donati, ex centrocampista con esperienze in Serie A e Scozia, oggi alla sua prima stagione sulla panchina doriana, affrontano un momento complicato sul fronte degli infortuni.

Emergenza infortuni: Malanca e Pedrola out, Ferrari in dubbio

Il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti. Lorenzo Malanca, giovane difensore centrale classe 2004, resterà ai box per un infortunio che lo terrà lontano dal campo a lungo. Stesso destino per Estanis Pedrola, esterno offensivo spagnolo del 2003, giocatore rapido e imprevedibile, considerato uno degli elementi di maggiore fantasia della rosa. Entrambi non saranno disponibili contro il Catanzaro, costringendo Donati a rivedere gli equilibri della formazione titolare.

Qualche speranza resta invece per Alex Ferrari, difensore esperto classe 1994, fermato da un problema muscolare nelle ultime settimane. Lo staff medico monitorerà le sue condizioni fino all’ultimo allenamento, ma la sua presenza resta in forte dubbio. In caso di forfait, il reparto arretrato dovrà affidarsi a soluzioni alternative.

Catanzaro, avversario ostico

Il match contro il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, squadra che ha iniziato bene la stagione, si preannuncia complesso. I calabresi hanno costruito la loro identità su intensità e qualità offensiva, caratteristiche che potrebbero mettere in difficoltà una Samp ancora alla ricerca della giusta solidità.

Per i blucerchiati sarà fondamentale mantenere compattezza difensiva e sfruttare al meglio le occasioni in avanti, dove giocatori come Fabio Borini, attaccante d’esperienza con trascorsi in Premier League, sono chiamati a fare la differenza.

Il Ferraris attende risposte

Lo stadio Luigi Ferraris si prepara ad accogliere una sfida che rappresenta un vero banco di prova per la Sampdoria. Dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, Donati chiede ai suoi uomini fiducia e spirito di gruppo. L’obiettivo è trasformare le difficoltà in motivazioni, conquistare la prima vittoria stagionale e ridare entusiasmo a un ambiente che attende segnali di rilancio.