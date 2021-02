Sampdoria, infortunio Colley: speranza derby

Omar Colley è alle prese con un infortunio muscolare, ma spera di rientrare nel derby contro il Genoa

La Sampdoria dovrà rinunciare a Omar Colley in occasione del prossimo match di Serie A contro l’Atalanta. Il difensore gambiano ha accusato un problema muscolare nei giorni scorsi e oggi effettuerà nuovi accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio.

È ancora presto per definire i tempi esatti per il recupero, ma il tecnico Claudio Ranieri potrebbe riabbracciare il suo Colley in vista del derby di mercoledì contro il Genoa.