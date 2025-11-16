Sampdoria, domani in programma gli esami per quel difensore blucerchiato: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti

Sampdoria in ansia per il reparto arretrato: domani il difensore blucerchiato si sottoporrà agli esami medici

La pausa per gli impegni delle Nazionali sta ormai volgendo al termine e, per la Sampdoria, è già tempo di tornare a pensare al campionato. I blucerchiati si preparano a un crocevia fondamentale della stagione, chiamati a invertire una rotta fin qui troppo negativa. L’occasione arriva con la tredicesima giornata di Serie B: lunedì 24 novembre, alle ore 20:30, lo stadio Luigi Ferraris di Genova ospiterà la sfida contro la sorprendente Juve Stabia, rivelazione del torneo.

L’avvicinamento al match, però, è stato turbato da una notizia che ha acceso i riflettori sul fronte infortuni. Alex Ferrari è in forte dubbio: il difensore centrale ha accusato un problema muscolare e lo staff teme possa trattarsi di uno stiramento. Una diagnosi del genere costringerebbe il giocatore a uno stop significativo, privando la Samp di un pilastro della retroguardia proprio nel momento più delicato della stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, Ferrari si sottoporrà domani a esami strumentali per chiarire l’entità del problema. L’attesa è carica di tensione: l’esito degli accertamenti influenzerà non solo le scelte tattiche di Angelo Gregucci, ma anche il morale di un gruppo che ha urgente bisogno di punti per risalire la classifica.

La possibile assenza del difensore obbligherebbe il tecnico a ridisegnare la linea arretrata, studiando soluzioni alternative in vista della sfida contro le Vespe. Una partita che si annuncia cruciale per le ambizioni salvezza della Sampdoria, ormai con margini di errore ridotti al minimo.

