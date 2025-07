Sampdoria, via alla campagna abbonamenti 2025/26: “Noi siamo noi”, identità e passione blucerchiata

Sampdoria, inizia ufficialmente la campagna abbonamenti 2025/26: “Noi siamo noi”, identità e passione blucerchiata

Con un video emozionale firmato dal regista torinese Marco Ponti, l’U.C. Sampdoria ha ufficialmente lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Lo spot, dal titolo “Noi siamo noi”, celebra la profonda identità doriana e rende omaggio a una celebre frase di Vujadin Boskov, storico allenatore della Samp dello Scudetto.

Un video che racconta l’appartenenza

Il cortometraggio, poetico e suggestivo, ha come protagonista una bambina alle prese con un compito in classe che si trasforma in metafora di scelta e appartenenza. L’abbonamento, nel messaggio centrale della campagna, non rappresenta solo l’ingresso allo stadio ma un simbolo di fedeltà, famiglia e orgoglio per i colori blucerchiati.

Marco Ponti, noto per il docufilm “La Bella Stagione”, torna a collaborare con il club ligure offrendo una narrazione intensa e identitaria, pensata per coinvolgere cuore e memoria dei tifosi.

Prezzi agevolati e sconti online

La campagna, voluta dal presidente Matteo Manfredi, punta sull’inclusività con tariffe accessibili e riduzioni significative per donne, over 60, under 14 e under 6. Chi sceglierà di acquistare il proprio abbonamento online tramite la piattaforma TicketOne avrà diritto a uno sconto del 10% rispetto ai prezzi nei punti vendita fisici.

Il tecnico Donati pronto per la nuova stagione

Nel frattempo, la squadra guidata dal neoallenatore Massimo Donati – ex centrocampista dal passato importante con Atalanta, Milan e Celtic – si prepara alla nuova sfida in Serie B. Il ritiro estivo si svolgerà a Ponte di Legno fino al 1° agosto, in vista di una stagione che si annuncia intensa e carica di aspettative.

Tifosi già in prima linea

La risposta dei sostenitori doriani non si è fatta attendere: dopo poche ore dall’apertura delle prelazioni, oltre 1.500 tifosi hanno già rinnovato l’abbonamento. Lo scorso anno erano stati 19.405 gli abbonati, un numero che la società punta a superare grazie a questa iniziativa carica di significato e passione.