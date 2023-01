Sampdoria, la Federclubs difende Lanna: «Garrone? Chi sbaglia paga»

La Federclubs della Sampdoria ha risposto alle parole di Garrone, difendendo le parole dell’attuale presidente Marco Lanna

«Non entriamo nel tecnico sulle tristi vicende che stanno accompagnando giornalmente i tifosi sampdoriani. Sentiamo il dovere però di sottolineare che nella propria disamina Edoardo Garrone ha omesso L’ORIGINE DI TUTTI I NOSTRI MALI: l’improvvida cessione sostenuta dalla famiglia Garrone-Mondini e avvallata dai famosi “FILTRI”, ad un personaggio le cui caratteristiche erano facilmente riscontrabili da chiunque. Chi sbaglia paga e cercare di tirare in ballo persone terze (genericamente il CDA) non costituisce un argomento di cui farsi onore. Invitiamo EDOARDO GARRONE, i suoi collaboratori ed in generale la famiglia GARRONE-MONDINI a valutare strategie alternative per onorare la propria parola, visti i risultati nulli di questi anni, da lui stesso sottolineati».