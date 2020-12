Sampdoria, l’attacco delude: Ferrero ha due nomi in testa per il mercato

L’attacco della Sampdoria ha deluso le aspettative: ora il presidente Ferrero pensa al calciomercato di gennaio. Le ultime

L’attacco della Sampdoria ha finora deluso le aspettative. In attesa del ritorno in campo post-infortunio di Keita Balde, il presidente Massimo Ferrero pensa alla finestra invernale di calciomercato per risolvere il problema in vista della seconda parte di stagione.

L’obiettivo è quello di cedere Antonio La Gumina, ultimo nelle gerarchie del tecnico Claudio Ranieri, e rinforzare la rosa blucerchiata con un elemento di qualità, già ambientatosi nel calcio italiano. Le idee di Ferrero sarebbero due: Patrick Cutrone e Fernando Llorente, entrambi infatti non trovano spazio nelle rispettive squadre.