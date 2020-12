Sampdoria Milan, i convocati di Pioli: out Bennacer

Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli per la gara di Genova. Indisponibile Bennacer, appena tre attaccanti per i rossoneri.

Sampdoria-Milan, i convocati di Pioli per la gara di Genova, non ci sarà Bennacer come preannunciato, al suo posto Tonali titolare.

PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI- Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI- Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Mionić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI- Colombo, Maldini, Rebić.