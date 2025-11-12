Sampdoria, lutto nel mondo doriano: addio ad uno dei protagonisti della promozione in Serie A

Sampdoria in lutto: addio a Salvatore Garritano, protagonista della promozione in Serie A. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile.

Lutto profondo in casa Sampdoria. Nelle ultime ore si è spento all’età di 69 anni Salvatore Garritano, ex attaccante che vestì la maglia blucerchiata nella stagione 1981/82, una delle più importanti nella storia del club per la conquista della promozione in Serie A. Nato a Cosenza il 23 dicembre 1955, Garritano era un centravanti generoso, abile nel gioco aereo e dotato di un grande senso del gol, qualità che lo resero un punto di riferimento nello spogliatoio doriano.

Garritano arrivò alla Sampdoria dal Bologna, portando con sé l’esperienza maturata tra Serie B e Serie C. In un solo anno a Genova riuscì a lasciare un segno indelebile: 38 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, impreziosite da 6 reti decisive per la promozione del club. Quei gol, uniti alla sua dedizione e alla capacità di sacrificarsi per la squadra, sono rimasti impressi nella memoria dei tifosi blucerchiati, che ancora oggi ricordano con affetto il suo contributo.

La stagione 1981/82 fu un anno di rinascita per la Sampdoria, che grazie al lavoro di gruppo e alla determinazione dei suoi giocatori riuscì a tornare nella massima serie. Garritano incarnava perfettamente lo spirito doriano: umile, tenace e sempre pronto a dare tutto per la maglia. Il suo modo di vivere il calcio, fatto di impegno e rispetto, rappresenta ancora oggi un esempio per le nuove generazioni.

Dopo l’esperienza con la Sampdoria, Garritano proseguì la sua carriera alla Pistoiese, dove continuò a distinguersi per la sua professionalità dentro e fuori dal campo. Il ricordo che lascia è quello di un uomo genuino, di un calciatore che ha saputo guadagnarsi l’affetto dei compagni e dei tifosi ovunque sia andato.

La notizia della sua scomparsa ha scosso l’ambiente blucerchiato e tutto il mondo del calcio italiano. La Sampdoria, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio:

“Si è spento all’età di 69 anni Salvatore Garritano, ex attaccante tesserato nella stagione 1981/82. Nato a Cosenza e prelevato dal Bologna, disputò 38 presenze complessive e realizzò 6 reti, contribuendo in modo determinante alla promozione in Serie A. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società.”

Salvatore Garritano resterà per sempre parte della storia della Sampdoria, simbolo di un calcio fatto di passione, sacrificio e amore autentico per la maglia.