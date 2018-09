Il difensore della Sampdoria Tonelli sottolinea come poche squadre abbiano la forza di battere il Napoli come hanno fatto i blucerchiati

La Sampdoria nella scorsa giornata di campionato ha sorpreso molti battendo il Napoli per 3 a 0 in casa. Grande protagonista della partita è stato Fabio Quagliarella grazie al suo strepitoso gol di tacco, che dall’attaccante non è nemmeno considerato uno dei più belli segnati in carriera. Lorenzo Tonelli, che ha vestito la maglia azzurra dal 2016 al 2018 sebbene con sole 7 presenze, ha voluto esaltare l’impresa dei blucerchiati con un post su Twitter. Il difensore in prestito dal Napoli ha sottolineato come poche squadre siano in grado di battere in partenopei con questo scarto. La squadra guidata da Marco Giampaolo ora si prepara alla sfida contro del 16 settembre contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe.

«È stata una bellissima partita! Vincere contro una squadra forte come il Napoli non è da tutti! Bravi ragazzi», ha scritto Tonelli in tweet.