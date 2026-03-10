Sampdoria, il comunicato sulla squalifica di Foti e Gregucci: «Possibile appello per questa decisione»

Sampdoria, il comunicato sulla maxi squalifica di Foti e Gregucci: «Possibile appello per questa decisione». Il punto

La Sampdoria ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito per commentare il verdetto odierno che ha portato alla squalifica di Salvatore Foti e Angelo Gregucci. Il club blucerchiato ha espresso la propria posizione in merito alla decisione, manifestando sorpresa e disappunto per le misure adottate nei confronti dei due membri dello staff tecnico.

Nel comunicato, la società non esclude la possibilità di presentare ricorso nei prossimi giorni, valutando attentamente ogni passaggio formale per tutelare i propri tesserati. La Sampdoria ha quindi affidato alle righe della nota il proprio pensiero, ribadendo la volontà di approfondire la vicenda e di agire nelle sedi opportune.

NOTA CLUB – “L’U.C. Sampdoria prende atto del dispositivo 0160/TFNSD-2025-2026 assunto in data odierna dal Tribunale Federale Nazionale, nei confronti del quale esprime il massimo rispetto per il ruolo istituzionale svolto e per l’autonomia delle valutazioni adottate.

Nel contempo il club ribadisce la piena correttezza e la buona fede del proprio operato, da sempre improntato al rispetto delle norme e dei principi che regolano l’ordinamento sportivo. L’U.C. Sampdoria valuterà, insieme con i propri consulenti legali, la possibilità di proporre appello una volta avuto modo di esaminare le motivazioni della decisione”.