Sampdoria, Nuytinck: «Sono pronto a lottare»

Le parole di Bram Nuytinck, difensore olandese passato recentemente dall’Udinese alla Sampdoria. I dettagli

Bram Nuytinck, ex Udinese, si è presentato ai suoi nuovi tifosi della Sampdoria tramite un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club blucerchiato.

PAROLE – «Ho giocato cinque anni e mezzo all’Udinese, ma avevo bisogno di una nuova avventura. Per me questa è perfetta. La Sampdoria, questa squadra in cui conosco un paio di giocatori, è perfetta. Sono qui per fare bene. Sono felice che ci sia anche Sam Lammers. Mi piacciono le sfide. Questi mesi saranno un guerra per noi. Ma a me piace così. Voglio lavorare forte per me e per la squadra. Voglio prendere punti. Far salire la squadra in classifica e spero che tutto vada bene».