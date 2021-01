Sampdoria, Osti: «Damsgaard può giocare ovunque»

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato della situazione di Damsgaard: ecco le sue parole sul giovane danese

«Damsgaard è stato molto bravo ad ambientarsi in Italia, è sveglio e apprende facilmente. Penso che siano ancora in via di definizione il suo aspetto tecnico e la sua posizione in campo. Inizialmente ha fatto l’esterno, ma ha svolto ottime partite anche da trequartista. Può giocare in qualsiasi posizione nel reparto offensivo».