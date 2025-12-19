Sampdoria, Pafundi è in crescita: ecco cosa manca al trequartista per completare il salto di qualità. I dettagli

Sampdoria, Pafundi cresce: cosa serve al trequartista per completare il salto di qualità? Tutti i dettagli qui

La Sampdoria segue con attenzione e ottimismo la crescita di Simone Pafundi, uno dei profili più promettenti a disposizione di Angelo Gregucci. Dopo una prima parte di stagione condizionata da alcuni problemi muscolari, il classe 2006 ha finalmente trovato continuità, mostrando progressi evidenti sotto diversi aspetti.

Il giovane trequartista, arrivato a Genova per rilanciarsi e ritrovare minuti, nelle ultime settimane ha aumentato sensibilmente il proprio impiego. Le sue prestazioni sono cresciute gara dopo gara: più coinvolto nella manovra offensiva, più coraggioso tra le linee e sempre presente nelle zone calde del campo.

Pafundi sta lavorando con grande cura anche sul piano fisico, consapevole che solo la continuità può permettergli di lasciare un segno concreto in Serie B. Il prossimo obiettivo è chiaro: trovare il secondo gol stagionale, una rete che potrebbe rappresentare la svolta definitiva dal punto di vista mentale e tecnico nel suo percorso in blucerchiato.

Nel sistema di Gregucci, il fantasista può essere impiegato sia da trequartista puro sia da esterno offensivo, offrendo qualità, imprevedibilità e soluzioni tra le linee. La Samp, che punta a una seconda parte di stagione più solida e ambiziosa, conta anche sulle sue giocate per aumentare il peso offensivo e creare superiorità negli ultimi metri.

La sensazione è che Pafundi sia vicino al momento della consacrazione. Il talento non è mai mancato: ora servono numeri, continuità e giocate decisive per dimostrare quanto possa incidere davvero nel progetto tecnico blucerchiato.

