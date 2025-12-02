Sampdoria, è lui l’unica nota positiva oggi in casa blucerchiata! Gregucci crede in lui, i dettagli

Sampdoria, l’unica nota lieta in casa blucerchiata: Gregucci punta su di lui! Ecco le ultimissime novità sul club di Serie B

La Sampdoria esce dal derby ligure con la testa bassa dopo la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia al Picco. Un risultato che complica ulteriormente la stagione dei blucerchiati, ancora alla ricerca di un equilibrio che tarda ad arrivare in questo avvio di campionato. La prestazione non ha convinto, pur lasciando intravedere qualche spunto positivo.

Pafundi, la luce nel buio

Nel contesto difficile della squadra di Angelo Gregucci, a distinguersi è stato Simone Pafundi. Il fantasista classe 2006 ha mostrato carattere e determinazione, provando con le sue giocate a dare vivacità all’attacco doriano. Nonostante i limiti strutturali della squadra e la scarsa collaborazione dalle fasce, il giovane di Monfalcone è stato tra i pochi a tentare di creare pericoli concreti, confermando il suo talento tecnico e la voglia di emergere.

Ripartire dai giovani

La prova di Pafundi, pur in una serata amara, rappresenta un segnale da cui ripartire. Il Doria ha bisogno di ritrovare solidità in tutti i reparti, ma anche di valorizzare i propri giovani talenti. Dare spazio a ragazzi come l’ex Udinese potrebbe essere la chiave per invertire la rotta e rilanciare la stagione.

