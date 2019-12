Sampdoria Parma: quali sono le difficoltà per Ranieri

Sampdoria-Parma presenta diverse difficoltà tattiche per la squadra di Ranieri. Bisogna dare continuità ai miglioramenti offensivi

La Sampdoria di Ranieri deve ripartire dopo la bruciante rimonta subita contro il Cagliari. Il match contro il Parma presenta diverse insidie. I ducali hanno una fase difensiva compatta e difficile da scardinare.

I blucerchiati devono quindi dare continuità ai miglioramenti dimostrati nelle ultime partite in fase offensiva. Ranieri ci ha messo poco ad aggiustare la difesa, tuttavia la pericolosità in avanti era troppo bassa. Al contrario, nelle ultime gare sono arrivati segnali interessanti, anche merito di Gaston Ramirez. Da lui ci si aspetta molto in avanti, per evitare troppa prevedibilità.