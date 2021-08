Sampdoria, occhi su Pobega: il Milan ha le idee chiare

Sampdoria, occhi su Tommaso Pobega: il Milan sembra avere le idee chiare sul talento classe 1999

La Sampdoria prepara la cessione di Ronaldo Vieira allo Sheffield United e attende sviluppi per un’eventuale partenza di Morten Thorsby, che permetterebbe al club blucerchiato di generare una consistente plusvalenza. Una volta sfoltita la rosa, si potrà effettuare qualche innesto a centrocampo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un nome che piace molto alla Sampdoria è quello di Tommaso Pobega, talento classe ’99 di proprietà del Milan nel giro della Nazionale Under 21. I rossoneri lascerebbero partire Pobega soltanto in prestito, non prima però di aver acquistato un suo sostituto in mediana.