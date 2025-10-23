Sampdoria, allenamento a Bogliasco con una novità: arrivo a sorpresa, anche lui torna a seguire la squadra! I dettagli

Sampdoria, bentornato presidente Manfredi! Il numero uno dei blucerchiati di nuovo a Bogliasco per caricare la squadra

La Sampdoria continua la propria marcia di preparazione in vista della sfida contro il Frosinone, in programma sabato 25 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris. L’incontro, valido per la 9ª giornata della Serie BKT 2025/26, rappresenta un passaggio cruciale per i blucerchiati, desiderosi di dare continuità al percorso intrapreso con il nuovo tandem tecnico formato da Salvatore Foti e Angelo Gregucci.

Allenamento al “Mugnaini”: intensità e principi di gioco

Nella giornata di ieri la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Bogliasco per una seduta ad alta intensità. Dopo le prime fasi di riscaldamento, spazio a esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a campo ridotto. Gregucci, forte della sua lunga esperienza, sta imprimendo alla squadra concetti chiari: organizzazione difensiva, compattezza e verticalità, con l’obiettivo di restituire equilibrio e solidità al gruppo.

Il ritorno del presidente Manfredi: segnale di fiducia

A dare ulteriore carica all’ambiente è arrivata la visita del presidente Matteo Manfredi, tornato al “Mugnaini” dopo oltre due mesi di assenza. Una presenza significativa, sottolineata anche da Tuttosport, che lo staff e i giocatori hanno interpretato come un segnale di vicinanza e fiducia verso il lavoro intrapreso.

Verso il Ferraris

La Sampdoria proseguirà nei prossimi giorni la preparazione a Bogliasco, con l’obiettivo di presentarsi al Ferraris nelle migliori condizioni fisiche e mentali. L’avversario, un Frosinone in cerca di riscatto, renderà la sfida ancora più delicata e stimolante per i blucerchiati.

