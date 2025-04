Sampdoria, Evani e il suo staff preparano la gara contro la Cremonese! Ecco il report della seduta di allenamento

Sampdoria, il tecnico Evani e il suo staff preparano la partita contro la Cremonese! Ecco il report della seduta di allenamento

La Sampdoria si prepara con determinazione alla sfida contro la Cremonese, valida per la 36a giornata di Serie BKT 2024/25. Sotto la guida del tecnico Evani, la squadra ha svolto una sessione di allenamento mattutino, affinando strategie e condizione fisica. Ecco il resoconto della giornata:

REPORT – «Prosegue con un allenamento mattutino a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con la Cremonese, in programma al “Ferraris” giovedì 1° maggio (ore 15.00). Dopo una sessione di video-analisi, sul prato principale del “Mugnaini” Alberico Evani e staff hanno diretto una seduta incentrata su attivazione atletica, torelli e partitelle in vari spazi.

Programma – Parzialmente in gruppo Giuseppe Sibilli; differenziati per Alessio Cragno, Nikolas Ioannou e Ronaldo Vieira; iter di recupero per Samuele Perisan e Simone Romagnoli; riposo pre e post operatorio rispettivamente per Gennaro Tutino e Davide Veroli. Domani, martedì, è in programma un nuovo allenamento mattutino».