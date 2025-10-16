Sampdoria, arrivano buone notizie dall’infermeria per Donati: quel giocatore è tornato in gruppo. Le ultimissime

Sampdoria, buone notizie per Donati: un recupero importante oggi dall’infermeria. Tutti gli aggiornamenti

La Sampdoria può sorridere: Leonardo Benedetti è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, lasciandosi alle spalle i problemi fisici che lo avevano tenuto fermo nelle ultime settimane. Una notizia importante per Massimo Donati, che sta preparando la prossima sfida di campionato.

Il centrocampista classe 2000, cresciuto nel vivaio blucerchiato, si avvicina così alla convocazione per il match contro la Virtus Entella, valido per l’8ª giornata di Serie B 2025/26. Benedetti ha sempre mostrato qualità sia in fase di costruzione che di interdizione, caratteristiche che lo rendono un profilo prezioso per dare equilibrio e sostanza alla trequarti.

Il suo rientro assume ancora più valore alla luce dell’infortunio di Simone Pafundi, costretto a uno stop che priverà la Samp di uno dei suoi talenti più brillanti. L’assenza del giovane trequartista apre infatti nuove opportunità per Benedetti, che potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista già nelle prossime settimane.

Con il recupero del centrocampista e l’adattamento della rosa alle nuove esigenze, Donati guadagna soluzioni in più per disegnare la sua formazione. La Sampdoria si prepara così ad affrontare i prossimi impegni con rinnovata fiducia e la consapevolezza di poter restare competitiva ai vertici della Serie B.

