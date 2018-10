La Sampdoria vuole discutere dei rinnovi di tre punti cardine della squadra: si cerca il prolungamento con Quagliarella, Praet e Linetty

Giampaolo sta costruendo una Sampdoria forte e attrezzata e i risultati in campionato sono la cartina tornasole di quanto fatto in settimana. Anche per l’ottima armonia e per la coesione che si sono create nel gruppo dei giocatori, la Samp sta lavorando per mantenere fermi i cardini principali della squadra. Detto di Giampaolo, per il quale molto probabilmente si arriverà a discutere il rinnovo, sono tre le principali questioni che andranno affrontate nei prossimi mesi e si tratta di tre giocatori chiave nei blucerchiati

