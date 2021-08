La Sampdoria riprende gli allenamenti. In due da valutare

Coppa Italia, la Sampdoria torna sul campo del Mugnaini di Bogliasco per preparare la sfida: da valutare Valerio Verre e Adrien Silva

La Sampdoria tornerà in campo oggi per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Alessandria, partita in programma lunedì 16 agosto alle ore 21 tra le mura del Ferraris di Genova. Per Roberto D’Aversa da valutare diverse situazioni in vista del primo match ufficiale.

Una delle priorità sono verificare le condizioni fisiche di Valerio Verre, uscito anzitempo dal Fortunati di Pavia per una botta alla coscia, e Adrien Silva. Il centrocampista spagnolo, non convocato per l’amichevole contro gli Scaligeri, aveva patito un leggero affaticamento che dovrebbe essersi riassorbito. Sotto la lente di ingrandimento tutti i giocatori in ritardo di condizione, settimana decisiva per portarli a livello degli altri compagni di squadra.

