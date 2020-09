Sampdoria, scatto per Adrien Silva: da limare i dettagli

La Sampdoria sarebbe molto vicina all’acquisto di Adrien Silva, centrocampista portoghese in forza al Leicester

Adrien Silva, centrocampista portoghese in forza al Leicester, sarebbe sempre più vicino al trasferimento alla Sampdoria di Claudio Ranieri. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La società blucerchiata ha infatti fatto passi in avanti per il suo acquisto. Vi rimane solamente da mettere a posto alcuni dettagli con gli intermediari per portare l’ex Sporting Lisbona a Genova. Nei prossimi giorni può quindi arrivare la fumata bianca.