Sampdoria, Sibilli: «Il gol contro la Salernitana era scritto destino. Su Evani e Lombardo dico questo»

Le parole di Giuseppe Sibilli, calciatore della Sampdoria, dopo la salvezza ottenuta nei playout di Serie B. Tutti i dettagli in merito

Giuseppe Sibilli, calciatore della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX dopo la salvezza ottenuta nei playout di Serie B.

GOL CONTRO LA SALERNITANA – «Io e Massimo Coda NdR siamo compagni di camera, quando stai tutti i giorni insieme ti parli tanto. Siamo due campani e se succede una roba del genere, allora vuol dire che era scritta nel destino».

SALVEZZA – «La notte di Castellammare non la dimentichiamo, ma a volte la vita ti dà una chance del genere e non la devi sprecare. Sono arrivato a gennaio, c’erano delle difficoltà e in campo si sono viste. Evani e Lombardo sono bravi gestori, hanno giocato ai livelli massimi quindi ci hanno dato più serenità, infatti hanno fatto una media punti superiore agli altri allenatori stati qui. Un grande merito va a loro, ci hanno messo tutto quello che avevano dentro e si meritano questo successo».

CODA – «Qualcuno lo dava per finito, ma i numeri parlano per lui. Come Massimo non ce ne sono e non ce ne saranno più. Le critiche? Devi accettarle e lavorare sulla testa perché secondo me l’unico problema, quando vai così male, ce l’hai dentro la testa e basta».