Sampdoria al lavoro: Gregucci verso il cambio modulo in vista dello Spezia? Le ultime

Sampdoria oggi al lavoro agli ordini di Gregucci: si va verso il cambio modulo in vista della sfida contro lo Spezia? Le ultime

La Sampdoria è già proiettata verso la sfida di campionato contro lo Spezia. Dopo una sessione di videoanalisi, i blucerchiati si sono ritrovati al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per un allenamento intenso, mirato a perfezionare la preparazione in vista della trasferta. Angelo Gregucci ha impostato una seduta ricca di esercitazioni fisiche e tattiche, con la squadra che ha potuto contare su diversi recuperi importanti.

La mattinata è iniziata con un’attivazione sul campo, utile a sciogliere la muscolatura e a preparare il gruppo al lavoro tecnico. Successivamente, spazio a esercitazioni sul possesso palla e allo sviluppo del gioco rapido, prima di una partitella tattica su spazi ridotti per affinare velocità e precisione.

Tra le novità spicca il test del modulo 3-4-3. Con il recupero di alcuni giocatori chiave, Gregucci ha schierato Massimo Coda come punta centrale, supportato da Luigi Cherubini e Simone Pafundi. La nuova disposizione offre più soluzioni offensive e sfrutta la velocità degli esterni, con l’obiettivo di rendere la Sampdoria più incisiva e pronta per il derby ligure.

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

