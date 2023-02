Sampdoria, Stankovic: «Ci sono ricascato. mi sono affezionato alla piazza, a tutti quelli che lavorano qui»

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di DAZN circa il momento del club blucerchiato

STELLA ROSSA E SAMPDORIA – «Ci sono ricascato di nuovo. Forse arriverà con l’esperienza, ma per adesso sono questo. Mi sono affezionato così tanto ai giocatori della Stella Rossa, che erano come fratelli minore. Ogni partita soffrivo tanto, stavo male. Dicevo: “La prossima volta spero di non affezionarmi così perché mi permetterà di essere più lucido”. Ci sono ricascato. mi sono affezionato alla piazza, a tutti quelli che lavorano qui, persone straordinarie che porto nel cuore dopo quattro mesi».

MOMENTO – «Io rispetto i giocatori perché, non nascondiamoci, la situazione non è felice. Lo sappiamo tutti. Loro cercano ogni partita di dare tutto, qualcuno anche oltre le proprie possibilità per uscire con la testa alta, chiedo loro solo quello, umiltà e coraggio».